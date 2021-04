Une victoire pas loin d'être miraculeuse à l’aller, une défaite presque malchanceuse au retour. Ce quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich aura été riche en paradoxe. Mais à la fin, à la différence de la finale à Lisbonne l’été dernier, c’est Paris qui passe.

Comme désormais après chaque gros match de C1, 20 Minutes vous propose de départager les prestations des joueurs parisiens qui ont débuté et qui sont rentrés au Parc des Princes. Soit 14 héros d’une équipe qui a réussi l’exploit d’atteindre pour la deuxième fois d’affilée une demi-finale de la plus belle (et lucrative) compétition continentale. On s’est permis de glisser une appréciation pour chaque garçon, mais on vous laisse jouer de la souris ou du doigt pour classer tout ce beau monde.

Si le système de notation ne s'ouvre pas, cliquez ici.