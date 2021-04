La mine fermée, les yeux cernés, ils et elles ne veulent parler à personne depuis ce matin. Les supporteurs parisiens ne pensent plus qu’à ce quart de finale retour de Ligue des champions, qui peut permettre à leur équipe favorite de faire trébucher le Bayern Munich, six jours après l'exploit enneigé à l'Allianz Arena.

Alors certes, depuis 50 ans, 95 % des formations qui ont gagné 3-2 à l’extérieur à l’aller dans une compétition continentale se sont qualifiées au retour. Mais on parle ici du champion d’Europe en titre, qui hurle sa conviction de pouvoir inverser la tendance, malgré l’absence persistante de son bombardier Lewandowski.

Et on parle aussi du PSG, qui a connu assez de désillusions en C1 pour inciter ses fans à un maximum de prudence et d’humilité. D’autant que cette saison, sans son public, Paris a déjà perdu six fois au Parc, devenu à peu près aussi hostile pour les visiteurs qu’un jardin gardé par un vieux chihuahua.

