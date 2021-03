20h46: Les mots du coach du Canet >> «On espère faire bonne figure, et pourquoi pas au-delà... On a travaillé cette semaine plusieurs scénarios. On sait que l'OM aime repartir de derrière. On va essayer de les titiller, j'ai dit aux joueurs exprimez-vous, ce sont des grands moments dans une carrière. Sur dix matchs on peut en gagner un contre cette équipe, on va essayer que ce soit celui-là.»