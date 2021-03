FOOTBALL Par « chance », Clermont est déjà éliminé de la coupe de France ce week-end et ne devrait pas pâtir de l’absence de ses joueurs placés à l’isolement

Le Clermont Foot est lourdement touché par le Covid-19. — JULIAN FINNEY / POOL / AFP

Après le cluster au XV de France, place à celui dans le foot. Mercredi, 11 joueurs du Clermont Foot ainsi que quatre membres du staff ont été testés positifs au Covid-19. « A la suite des derniers tests PCR effectués ce mercredi 3 mars, 11 cas se sont révélés positifs au Covid-19 parmi les joueurs du groupe professionnel ainsi que quatre parmi le staff sportif et trois parmi le staff administratif », a écrit le club dans un communiqué mis en ligne ce jeudi sur son site, précisant que toutes les personnes contaminées « respectent actuellement une période d’isolement de dix jours ».

Les tests ont eu lieu dans la perspective d’un match amical contre l’équipe de Chamalières qui devait avoir lieu ce vendredi et qui a été annulé. Actuellement deuxième du classement, et sérieux candidat à la montée en Ligue 1, le club auvergnat espère pouvoir compter sur l’essentiel de son effectif lors de la réception d’Amiens le samedi 13 mars et ne pas pâtir sportivement de la situation.

La coupe de France tombe à pic

« On a la chance que le week-end qui vient soit consacré à la coupe de France », une compétition dont les Clermontois ont été éliminés en janvier dernier par le Grenoble Foot 38 au huitième tour, précise une source interne au club. Le protocole médical adopté début septembre par la Ligue prévoit que le report d’une rencontre est envisagé si l’une des deux équipes ne peut présenter au moins vingt joueurs testés négatifs sur une liste initiale de trente.