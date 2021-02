Leopoldo Luque et Maradona après l'opération de la star argentine le 11 novembre 2020. — Diego Maradona press office / AFP

Deux mois après le décès de Diego Armando Maradona, un enregistrement audio a fuité dans les médias argentins et créé à nouveau la polémique. On y entend le neurochirurgien du Pibe de Oro, celui-là même qui l’avait opéré d’un hématome à la tête quelques jours avant son décès, échanger par téléphone avec Agustina Cosashov, psychiatre de Maradona, juste après que celui-ci a été emmené d’urgence à l’hôpital.

Au bout du fil, Leopoldo Luque lâche cette phrase qui fait aujourd’hui grand bruit en Argentine : « Il semble qu’il a fait un arrêt cardiorespiratoire, il va chier en mourant le gros… Aucune idée de ce qu’il a fait. Je vais là-bas ». Pour le reste, la psychiatre explique au médecin de Maradona le déroulement des faits, quand celle-ci a tenté de réanimer l’idole du pays avant que l’ambulance n’arrive sur place.

Dalma Maradona insulte Luque sur Twitter

« Maintenant, il est avec l’équipe de l’ambulance, ils font une réanimation et l’ont intubé. Nous l’avons fait pendant dix, quinze minutes parce que l’ambulance n’arrivait pas, indique Agustina Cosashov à Leopoldo Luque. Nous sommes entrés dans la pièce et il était froid, froid. Nous avons commencé à faire la réanimation et il a retrouvé un peu son tonus et, disons qu’il a récupéré un peu de température corporelle. Tout ça a duré plus ou moins 10 minutes, puis l’ambulance est arrivée. Ils ne nous disent pas comment est la situation. Je suis parti et ils ne me disent rien. » Ce à quoi Luque lui répond : « Ça y est. On a fait ce qu’on avait à faire, Agustina. La famille était au courant de tout, tout le monde était en communication. »

Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá,lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia! 🙏🏻 — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 31, 2021

Déjà mis en cause par les filles du champion du monde 86, qui l’accusent de négligence envers leur père, et sous le coup d’une enquête pour homicide involontaire​, le neurochirurgien a subi la colère de l’une d’elle, Dalma Maradona, sur Twitter. « Luque tu es un fils de pute, a-t-elle écrit. Je viens d’écouter les audios entre Luque et le psychiatre et j’ai vomi. La seule chose que je demande à Dieu, c’est que justice soit faite et que tous ceux qui doivent payer paient ».