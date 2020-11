Leopoldo Luque et Maradona après l'opération de la star argentine le 11 novembre 2020. — Diego Maradona press office / AFP

Le médecin de Diego Maradona est visé par une enquête pour homicide involontaire quatre jours après le décès de l’idole du football d’un arrêt cardiaque à son domicile, a annoncé dimanche l’agence de presse argentine Telam.

La police a perquisitionné dimanche le cabinet et le domicile de Leopoldo Luque à la recherche d’éléments sur une éventuelle négligence professionnelle, selon des images diffusées par la télévision et des sources judiciaires citées par l’agence argentine.

Les filles du défunt entendues par le juge

Selon TN-Todo Noticias, les trois filles de la star argentine auraient été entendues par le juge à l’origine de la procédure. Celles-ci, Giannina, Dalma et Jana, accuseraient Leopoldo Luque de négligence envers leur père. Pour rappel, quelques heures seulement après le décès de l’ancien Napolitain, son avocat et ami, Matias Morla, avait dénoncé le fait « que l’ambulance a mis plus d’une demi-heure pour arriver à la maison où il se trouvait ». Il avait par ailleurs prévenu qu’il irait « jusqu’au bout » des procédures envisageables pour identifier d’éventuelles fautes et leurs coupables.