Alors que la bataille pour l’héritage de Diego Maradona, évalué à 50 millions de dollars, ne fait que commencer, le patrimoine de l’ancien footballeur argentin pourrait être finalement revu à la hausse. Selon l’avocat argentin Mauricio D’Alessandro, le fils de Fidel Castro a révélé à Matias Morla, ex-avocat de Maradona, l’existence d’une maison offerte par l’ancien dirigeant cubain à son ami argentin. Et celle-ci regorgerait de « plein de trésors », comme l’explique D’Alessandro à la chaîne de télévision Eltrece​.

« Fidel lui a donné cette maison dans la prairie,. Il y a un vieux canero (qui cultive des champs de canne à sucre) qui s’occupe de cette maison. Et il y a beaucoup de trésors de Diego. Dans le grenier de cette maison il y a des dizaines d’objets. C’est pour faire un musée. Il y a des photos et des lettres de dirigeants mondiaux. Maradona se levait et écrivait sur les murs. La maison est intacte et disponible. »

Et elle était surtout inconnue de Morla. Cette demeure, située à la Havane, devra donc être prise en compte dans le long processus de succession des biens de Maradona, mort le 25 novembre d’un arrêt cardio-respiratoire.