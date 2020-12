Olivier Giroud était injouable mercredi soir. — CRISTINA QUICLER / AFP

On va finir par croire qu’Olivier Giroud aime sa situation de remplaçant qui chaque semaine doit prouver, prouver, et encore prouver. Habituellement sur le banc avec Chelsea, l’attaquant français a exceptionnellement eu droit à sa petite titularisation contre Séville en Ligue des champions mercredi, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il en a bien profité.

Meilleurs buteurs de la saison en Ligue des Champions :



🇪🇸 6 - Álvaro Morata

🇳🇴 6 - Erling Haaland

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 6 - Marcus Rashford

🇫🇷 5 - Alassane Plea

🇫🇷 5 - Olivier Giroud pic.twitter.com/tyWApZ3gKY — Vines Foot (@vinesfoot) December 2, 2020

En effet, l’ancien Gunner a tout simplement gagné le match contre les Sévillans (4-0) à lui tout seul. Quatre tirs, un du gauche, un du droit, une tête croisée et un péno, quatre buts. Terminé, bonsoir. Déjà auteur du but de la victoire (et de la qualif en 8es) la semaine passée contre Rennes, Olivier Giroud continue de faire fermer des bouches et de se rendre indispensable pour ses entraîneurs. Il ne lui reste plus qu’à les convaincre qu’il peut faire ça chaque week-end et le tour sera joué.