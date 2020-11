LIGUE 1 Un seul tir cadré, un but : les Marseillais ont été efficaces... et vraiment sans idées à la Meinau

Morgan sanson se retourne : il vient d'ouvrir le score d'une jolie demi-volée. Le seul beau geste du match. — PATRICK HERTZOG / AFP

L’Olympique de Marseille s’est imposé vendredi soir à Strasbourg, en ouverture de la 10e journée de Ligue 1.

Les Marseillais l’ont emporté sur… leur seul tir de la rencontre !

Que pense l’entraîneur de cette faible prestation ? André Villas-Boas voulait plutôt saluer la rigueur de son équipe et sa réaction trois jours après la défaite à Porto. Mais Morgan Sanson a été plus prolixe…

Au stade de la Meinau,

Vous aviez autre chose de prévu vendredi qu’une petite soirée télé devant Strasbourg-OM ? Ne regrettez rien, il n’y avait pas grand-chose à voir. Surtout si on tient en haute estime le football et qu’on espère avoir quelques émotions autres que du dépit.

A la Meinau, personne n’a vibré. C’est vrai, il n’y avait pas grand monde, il faisait froid, mais ce ne sont pas les deux équipes qui ont aidé à se réchauffer. Encore moins l’OM qui a gagné la purge (OK, c’est un peu raide) grâce à son… unique tir du match. Sur un but casquette en plus, où Payet a réussi un centre parfait en étant couché au sol ! Benedetto l’a ensuite bonifié d’une bonne déviation de la tête pour Sanson qui a envoyé sa demi-volée sous la barre de Kamara (0-1, 72e).

Voilà pour l’instant émotion, c’était le seul de la partie. « L’an dernier, je me souviens d’un match où on avait gagné 2-1 avec 1 seul tir », a rappelé en conférence de presse André Villas-Boas. L’entraîneur de l' OM n’avait vraiment pas envie de parler de contenu. Il s’en est d’ailleurs pris à plusieurs journalistes, poliment mais sèchement, qui osaient l’interroger sur le sujet.

Après lui, Morgan Sanson a été plus loquace. « Le jeu, on verra dans les prochaines semaines […] On peut faire mieux dans presque tous les secteurs », a reconnu le buteur du soir, également un peu plus objectif que son coach. Le milieu de terrain s’est même autorisé un « c’est sûr qu’on prendrait plus de plaisir en jouant mieux ». Avant vite de se ressaisir : « On est content d’avoir pris les points. »

Les deux s’accordaient sur l’essentiel : l’OM s’était imposé en Alsace grâce à sa rigueur et son abnégation. Une nouveauté trois jours après la rouste reçue à Porto en Ligue des Champions (3-0). « On était appliqué […] C’est un bon signal, une bonne réponse de l’équipe », a apprécié AVB en reconnaissant quand même des difficultés à « avoir la possession du ballon, à le faire circuler ». C’est peu dire mais ça a suffi à l’emporter à Strasbourg. En Ligue 1.