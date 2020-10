ZIdane sur le banc du Real lors du match contre le Shakhtar en Ligue des champions, le 21 octobre 2020. — JuanJo Martín/EFE/SIPA

Décidément, ça ne va pas fort en ce moment pour le Real Madrid. Battus par Cadix à domicile le week-end dernier en Liga, les Madrilènes se sont inclinés ce mercredi pour leurs débuts en Ligue des champions, toujours à la maison, face au Shakhtar Donetsk. Les Ukrainiens, privés de neuf joueurs à cause du Covid, s’étaient pourtant présentés avec une équipe bis…. Menés 0-3 à la pause, une grande première dans leur histoire, ils ont évité l’humiliation en revenant à 2-3, mais le résultat est le même. Zidane et ses hommes sont en grande difficulté.

Sans Ramos, Varane s’écroule

Parmi eux, mention spéciale à Raphaël Varane. Deux mois après avoir vécu le pire en condamnant son équipe à l’élimination avec deux grosses boulettes chez Manchester City en 8e de finale retour de la dernière édition, le défenseur français a vu son cauchemar se prolonger mercredi soir pour le grand retour du Real en C1.

Après l’ouverture du score du Brésilien Tetê (20e) pour le Shakhtar, il a marqué un but contre son camp (33e) en tentant d’éloigner un ballon dangereusement repoussé dans la surface par Thibaut Courtois. Puis dix minutes plus tard, il a été trop absorbé par le ballon près de la ligne médiane, et a trop tardé dans son repli pour empêcher Manor Solomon d’inscrire le but du 3-0 pour les Ukrainiens, après une talonnade de l’insaisissable Tetê.

Sans Sergio Ramos…

Malgré le semblant d’espoir créé par les jolis buts de Luka Modric (54e), d’une frappe limpide des 30 mètres dans la lucarne, et de Vinicius (59e) sur une interception quinze secondes après son entrée en jeu à la place de Luka Jovic, ces réalisations n’ont rien changé au résultat… Idem pour l’ultime but de Valverde (90e+2), invalidé par l’arbitrage vidéo.

Après la déroute à Manchester début août (1-2, 2-1), les médias espagnols avaient assuré que c’était « la pire prestation de sa carrière » et qu’une soirée comme ça ne se produirait qu'« une seule fois ». Mais amputé de son acolyte et capitaine habituel Sergio Ramos (touché à un genou mais très présent par la voix dans les tribunes du petit stade Di Stéfano), et associé au Brésilien Eder Militao (qui l’avait également assisté à Manchester en août), Varane a encore une fois offert une prestation médiocre en C1.

Un Clasico qui vaut cher

« On n’a pas été à la hauteur de la compétition en première période, a réagi Luka Modric. C’est une défaite dure, mais il reste encore beaucoup de matchs à disputer et je suis sûr que l’on va s’améliorer. C’est une bonne chose que le Clasico arrive vite. »

Une bonne chose, et aussi un grand danger si ce match face au rival barcelonais venait à mal se passer. En cas de nouveau résultat défavorable, la Maison blanche plongera dans une nouvelle crise. « On mérite les critiques », disait Zidane avant la rencontre.