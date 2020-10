Le derby entre Everton, leader de la Premier League avec quatre victoires en quatre matchs, et Liverpool, tenant du titre, promettait beaucoup. Il a été à la hauteur des attentes. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul (2-2), après moult péripéties et un arbitrage pas vraiment à la hauteur.

Après l’ouverture du score de Sadio Mané dès la 3e minute, Jurgen Klopp a été contraint de faire sortir Virgil van Dijk, victime d’un tacle très appuyé du gardien Jordan Pickford alors qu’un hors-jeu avait été sifflé. Ce dernier s’en est sorti sans carton, malgré le gros choc contre le genou du défenseur néerlandais.

Michael Keane a ensuite égalisé, puis Mohamed Salah a inscrit son 100e but pour Liverpool avant que l’inévitable Dominic Calvert-Lewin ne remette tout le monde dos à dos. Le septième but de la saison, déjà, en cinq matchs, pour le meilleur buteur de Premier League.

Tout a failli basculer dans les arrêts de jeu, avec un but pour les Reds du capitaine Jordan Henderson. Mais l’arbitre de la rencontre a fait appel à la vidéo pour l’annuler, pour une position de hors-jeu de Mané, passeur décisif. Un hors-jeu pour un bout d’épaule qui dépasse d’environ un demi-millimètre, si jamais il y est vraiment…

Jordan Henderson found the back of the net in stoppage time but it was ruled out for THIS offside call.



Is VAR ruining football? 🤔 https://t.co/7FNRP03nv3