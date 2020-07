Jurgen Klopp — Phil Noble/AP/SIPA

Comme on le dit outre-Manche, « who else » ? Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a été élu entraîneur de l’année en Angleterre par ses pairs. L’Allemand a conduit les Reds vers leur premier sacre en Premier League depuis 30 ans​.

Cette distinction de l’Allemand a été annoncée par la légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, qui a donné son nom au trophée. « Jurgen, fantastic », a dit Ferguson sur Sky Sports. « On parle beaucoup de Leeds qui vient de passer seize ans dans le Championship (D2 anglaise), mais Liverpool, qui a dû attendre trente ans, c’est incroyable », a-t-il ajouté.

"I have to say ‘thank you’ to a lot of people. I am here on behalf of my coaches." ✨



Another award for this incredible team 👏 pic.twitter.com/MpjUXmGYYD — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 27, 2020

« Tu le mérites vraiment. Le niveau de performance de ton équipe était remarquable. Ta personnalité inspire ton club dans toutes ses composantes. C’était une performance merveilleuse. Et je te pardonne de m’avoir réveillé à 3h30 du matin pour me dire que vous aviez gagné le championnat », a aussi dit Sir Alex.

Klopp et son admiration pour Sir Alex

« Je sais que ce n’est pas 100 % approprié de dire ça, en tant qu’entraîneur de Liverpool, mais je l’admire… Et je me souviens que c’est le premier entraîneur britannique que j’ai rencontré », a confié l’ancien technicien du Borussia Dortmund. « Nous avons pris un petit-déjeuner ensemble. Je ne sais pas s’il s’en souvient, mais moi oui, car c’était comme si je rencontrais le Pape. C’était génial et on s’est toujours bien entendus depuis. Je ne pensais jamais, à ce moment-là, que j’aurais un jour dans mes mains un trophée portant son nom », a ajouté Klopp.