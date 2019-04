Virgil van Dijk a été nommé joueur de la saison 2018-2019 de Premier League par ses pairs. — Kieran McManus/BPI/REX/SIPA

Ce Virgil van Dijk est décidément trop fort. Au pays des Hazard, Salah ou Sterling, qui réalisent tous des saisons magistrales en empilant buts et passes décisives, le défenseur de Liverpool a réussi à être désigné joueur de l’année 2019 par l’Association des joueurs professionnels anglais, dimanche, lors de son gala annuel tenu à Londres. Raheem Sterling, deuxième, a lui obtenu le trophée du jeune joueur de l’année.

Van Dijk (27 ans) avait été acheté en janvier 2018 à Southampton contre 87 millions d’euros, un transfert qui en a fait le défenseur le plus cher du monde. Ce joueur très complet, solide physiquement et à l’aise techniquement, a contribué à renforcer la défense de Liverpool, en lutte pour le titre de champion d’Angleterre avec Manchester City (un point de moins que les Citizens), avec notamment 19 rencontres sans prendre de but (20 buts encaissés en 36 matchs), soit deux de moins que City), et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions​.

Chez les dames, Vivianne Miedema (Arsenal) a enlevé le trophée de joueuse de l’année après avoir marqué 22 buts pour les Gunners, lesquelles ont décroché leur premier titre depuis 2012.