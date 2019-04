Les supporters de l’OL n’ont pas fini d’ironiser sur l’improbable statistique publiée ce lundi par l’Observatoire du football CIES. Selon ce dernier, le Lyonnais Marcelo est cette saison le joueur affichant le meilleur pourcentage de duels aériens défensifs remportés dans les cinq plus grands championnats européens. Le défenseur brésilien de 31 ans a ainsi remporté 136 de ses 159 duels défensifs de la tête en Ligue 1, soit 85,5 % de réussite.

New @CIES_Football Weekly Post ranks players according to % of defensive air challenges won according to @InStatFootball data, top 5 in the big-5: @MarceloGuedes02 ahead of @HarryMaguire93 & @VirgilvDijk ; more at https://t.co/fG8ybsLY0Y pic.twitter.com/VGqVDiZDw6