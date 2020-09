Celia Jiménez Delgado, ici avec son équipe d'OL Reign, lors d'un match de NWSL contre Houston en juillet. — GEORGE FREY/EFE/SIPA

Depuis le mois de décembre et l’officialisation du rachat de la franchise américaine du Reign FC, près de Seattle, l'OL est devenu un « sister club ». Une formule employée dans le communiqué publié mercredi par le désormais OL Reign, pour annoncer le prêt à Lyon jusqu’en juin prochain de la défenseure Celia Jiménez Delgado.

Les bienfaits de pareil investissement d’OL Groupe sont aussi là, à savoir tenter de compenser le problématique départ cet été de la latérale anglaise Lucy Bronze (Manchester City), via le réservoir de joueuses de sa filiale outre-Atlantique.

Retour aux USA en 2021

Agée de 25 ans, l’internationale espagnole (23 sélections), qui a participé aux deux dernières éditions de la Coupe du monde féminine, arrive donc « dans le cadre des liens de coopération existant entre l’OL et la franchise américaine de Seattle », comme précise pour sa part l’OL. Celia Jiménez Delgado s’est notamment distinguée le 6 juillet en inscrivant de loin l’unique but d’une victoire de son équipe contre Portland (1-0, voir à 1’55'' sur la vidéo ci-dessous).

« J’apprécie que le Reign [où elle évolue depuis 2018] ait rendu cette opportunité possible avec l’OL, a réagi la latérale espagnole. Cette nouvelle expérience va me permettre d’apprendre et de grandir en tant que joueuse, avant de revenir dans mon club américain en 2021. » A moins que JMA et l’OL ne changent ce plan de carrière dans quelques mois.