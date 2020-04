Conséquence plus que probable de ses déboires judiciaires récents, Ronaldinho pourrait voir son double virtuel disparaître du jeu vidéo FIFA 20. En effet, selon le journal argentin Olé, la firme américaine EA Sports ne souhaiterait plus associer son image à celle du Brésilien, assigné à résidence au Paraguay après un séjour en prison dans le cadre d’une affaire de faux passeports.

EA Sports studies the removal of Ronaldinho Gaúcho from Fifa 20 due to his arrest in Paraguay. pic.twitter.com/Jx2glBNqgz