Kingsley Coman ( à gauche) et Thomas Lemar (à droite) sous le maillot de l'équipe de France. — FRANCK FIFE / AFP

Les trois internationaux français de football, Kingsley Coman (Bayern Munich), Thomas Lemar (Atletico Madrid) et Anthony Martial (Manchester United), ont décidé « d’une seule voix » de faire un don au CHU de la Guadeloupe, pour lutter contre le coronavirus, ont-ils annoncé dans un courrier du 26 mars rendu public lundi.

« Nous avons pleinement conscience des fortes difficultés que nous rencontrons tous à l’échelle mondiale et la Guadeloupe n’est malheureusement nullement épargnée par ce fléau qu’est le Covid-19 », indiquent ceux qui se désignent comme « les enfants de la Guadeloupe ».

Le montant du don n’a pas filtré

« Il est de notre devoir de venir en aide aux plus fragiles et aux plus démunis (…) », écrivent-ils, appelant à protéger les « aînés, qui sont parmi les plus fragiles face au virus », ainsi que « le personnel soignant en charge de leur bien-être ».

Au CHU, on ne connaît pas encore le montant du don en question, mais on s’en réjouit. « En Guadeloupe, plusieurs entreprises et particuliers ont souhaité faire des dons en nature ou financier au CHU », souligne-t-on dans les rangs de la direction.

Ce centre hospitalier, ravagé par un incendie fin 2017, accueillait lundi 30 patients dont 14 en réanimation. Sur l’île, 107 cas de Covid-19 ont été confirmés et on recense cinq décès pour 20 guérisons.