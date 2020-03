Mbappé est dans le groupe contre Dortmund, pas Thiago Silva. — GABRIEL BOUYS / AFP

Les derniers échos se voulaient rassurants concernant Thiago Silva, victime d’une lésion du biceps fémoral droit contre Bordeaux le 23 février, mais le capitaine parisien ne figure finalement pas dans le groupe convoqué par Thomas Tuchel pour affronter Dortmund ce mercredi soir. L’Equipe rapporte que le staff du PSG a estimé que le Brésilien n’était pas apte à 100 % pour un match qui promet d’être de très haute intensité.

L’absence du numéro 3 parisien va forcément obliger Tuchel à revoir ses plans, lui qui souhaitait installer Marquinhos au milieu du terrain avec Idrissa Gueye face aux Allemands. Désormais, l’idée de voir Marqui redescendre d’un cran prend de l’ampleur. Leandro Paredes pourrait alors être aligné d’entrée au milieu avec le Sénégalais.

📄 Le groupe parisien pour #PSGBVB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 11, 2020

Kyky est là

En revanche, Kylian Mbappé est bien là. Souffrant d’une angine ces derniers jours (et testé négatif au coronavirus mardi), l’attaquant international a participé au réveil musculaire ce mercredi matin au Camp des loges en présence du reste du groupe. Impossible cependant de dire si le buteur parisien sera titularisé d’entrée en 8e de finale retour de Ligue des champions.

Pour le reste, Thomas Meunier et Verratti (suspendus), ainsi qu’Herrera et Dagba (le premier est blessé, le second est tout juste de retour de blessure), seront les quatre autres principaux absents parisiens mercredi.