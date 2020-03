FOOTBALL Les Allemands débarqueront au Parc mercredi avec un petit but d'avance

Lucien Favre, l'entraîneur du Borussia Dortmund, espère se qualifier à Paris le 11 mars 2020. — Martin Meissner/AP/SIPA

Ne penser qu’à défendre au retour quand on a gagné 2-1 à l’aller à la maison, c’est clairement s’exposer à une grande désillusion. Lucien Favre le sait très bien. A la veille de la seconde manche face au PSG en 8e de finale de Ligue des champions, le coach du Borussia Dortmund a fait savoir mardi que son équipe n’allait pas se contenter de prier pour que les Parisiens ne trouvent pas la faille.

« Nous voulons et nous devons réussir une grande performance ici, si nous voulons nous qualifier. Nous voulons les déstabiliser, et ne pas nous restreindre à défendre », a expliqué l’entraîneur suisse, dans des propos rapportés par son club – les conférences de presse ont été annulées à cause du coronavirus.

🗯 Lucien #Favre: „Natürlich ist ein Spiel ohne Zuschauer etwas völlig anderes. Vor allem für den Kopf der Jungs ist es ein großer Unterschied in der Vorbereitung auf die Partie. Aber das gilt ja für beide Seiten.“ #PSGBVB pic.twitter.com/0pFOSLdDvI — Borussia Dortmund (@BVB) March 10, 2020

« On a de grands espoirs »

« On a montré à l’aller que l’on pouvait très bien défendre contre Paris mais également se créer des occasions. On a de grands espoirs pour pouvoir reproduire une performance identique. Paris sera forcément plus fort à domicile, mais nous nous sentons armés pour ce match », a expliqué de son côté le dirigeant du BVB Sebastian Kehl, toujours dans des propos rapportés par le club.

Le contexte sera très particulier, évidemment, dans un Parc des Princes à huis clos. A priori un avantage pour les Allemands, qui n’auront pas à subir la pression des supporters adverses. Encore faut-il le prendre par le bon bout. « Bien sûr, c’est complètement différent de jouer sans spectateurs. Surtout dans la tête des garçons, il y a une grande différence dans la préparation », a indiqué Favre. Ce match s’annonce décidément hors-norme.