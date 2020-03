Une banderole installée sur le pont de Pierre par les Ultramarines. — Clément Carpentier / 20 Minutes

Un an et demi plus tard, ils ont décidé de remettre ça. Les Ultramarines ont déployé ce mardi matin des banderoles dans toute la ville pour alerter sur la situation des Girondins de Bordeaux comme en septembre 2018 avant la vente du club.

Des banderoles hostiles à King Street, le fonds d’investissement américain propriétaire du club, mais aussi à la direction actuelle. Place Pey-Berland, pont de Pierre, gare Saint-Jean… Plusieurs banderoles ont été installées sur des lieux emblématiques avec des messages explicites : « King Street Out », « FCGB : la fierté d’une ville à l’abandon », « FCGB : un monument en danger », « Longuépée. Thiodet, par ici la sortie »…

⚽️Comme avant le rachat de club il y a un an et demi, les @ub87officiel ont déployé des banderoles dans la ville pour alerter sur la situation du club. Le groupe de supporters bordelais demande le départ de King Street, fonds d’investissement propriétaire des @girondins pic.twitter.com/fMFeTCikQd — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) March 10, 2020

Notre association de plus d’un millier d’adhérents, ce matin encore, s’est rappelée au bon souvenir de la mairie qui a soutenu ce projet funeste et qui aujourd’hui ne daigne répondre à notre analyse de la situation au contraire des autres candidats..@nflorian33 #KingStreetOut pic.twitter.com/IlhDN4uwX1 — Brunet Florian #KingStreetOut (@FlorianBrunet78) March 10, 2020

Cette dernière vise particulièrement le PDG du club et son responsable de la billetterie avec qui le plus grand groupe de supporters bordelais est en conflit.

Pour interpeller les candidats aux municipales

Les Ultramarines cherchent à interpeller les Bordelais mais aussi les candidats aux élections municipales en pleine campagne. Si certains ont répondu très timidement aux inquiétudes des supporters, ces derniers espèrent aussi la même chose de Nicolas Florian (LR), le maire sortant, qui les a déjà reçus pour sa part il y a quelques semaines.