Epinal, c'est le sang. — SEBASTIEN BOZON / AFP

Les pros du LOSC tenaient leur match de la manière la plus tranquille du monde et puis tout s’est écroulé. Les hommes de Christophe Galtier, qui menaient pourtant 1-0 à la pause contre Epinal après un but de Loïc Rémy, se sont effondrés dans le deuxième acte. Face à des Spinaliens remontés à bloc, les Nordistes ont encaissé deux buts en sept minutes. Le tout dans une ambiance complètement dingue, la magie de la coupe, tout ça, tout ça.

➡️➡️➡️ QUALIFICATION HISTORIQUE POUR LES QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL !!! 🔝💪🔝💪#THEMARATHONCONTINUE 💪💛💙💛💙💛💙 pic.twitter.com/BHwWwuZRvG — SAS FOOTBALL ÉPINAL OFFICIEL (@SAS_EPINAL) January 29, 2020

Jean-Philippe Krasso, auteur d’un doublé (54e, 61e), offre donc le premier quart de finale de Coupe de France de l’histoire à son club de National 2. Epinal sera d’ailleurs, avec Belfort (N2), tombeur de Montpellier mardi, le seul club amateur à figurer à ce niveau de la compétition. Chapeau.