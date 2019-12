La ministre des Sports Roxana Maracineanu. — Thomas SAMSON / AFP

Scène peu commune du côté du stade Bauer vendredi soir. En effet, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a dû être « exfiltrée » du stade du Red Star à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), où elle était venue assister à un match du championnat de National de football.

A la mi-temps de la rencontre entre le Red Star et l’US Quevilly, un attroupement s’est formé autour de la ministre, qui discutait avec un supporteur dans les travées du stade. « Il y a eu un effet de troupe, ça s’est un peu envenimé, en mode "Macron, démission" » et la police a « pris la responsabilité de l’exfiltrer du stade », a précisé une source de l’entourage de la ministre.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre la ministre des Sports​, chahutée par un groupe de supporteurs présents de l’autre côté de la grille d’enceinte, regagner sa voiture sous les quolibets et essuyant quelques jets d’eau.

Patrice Haddad réagit

« Nous prendrons les décisions justes mais fermes qui s’imposent vis-à-vis des fauteurs de troubles, et invitons les responsables des groupes de supporters à venir s’expliquer tant sur le fond que sur la forme de cet incident inacceptable », a déclaré le président du club audonien Patrice Haddad.

Communiqué de Presse : le @RedStarFC se désolidarise et condamne fermement les agissements de quelques "supporters" à l'égard de @RoxaMaracineanu hier soir au stade Bauer, qui sont contraires aux valeurs que le club prône et qui n'ont pas leur place dans notre enceinte. pic.twitter.com/5T4RexAQv1 — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) December 14, 2019

« Si les opinions sont libres, je ne saurais tolérer de tels débordements physiques et politiques, qui sont contraires aux valeurs que le club a toujours véhiculées et inculquées jusqu’aux plus jeunes de ses licenciés : le respect et la tolérance », a-t-il conclu.