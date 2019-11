FOOTBALL Après Chelsea et Manchester, le Mou est de retour sur un banc de Premier League

Mourinho remplace Pochettino à la tête des Spurs. — PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Ça n’aura donc pas traîné. Quelques heures seulement après l’annonce du limogeage de Mauricio Pochettino, Tottenham a annoncé mercredi matin la nomination de José Mourinho en remplacement. Mourinho, qui a déjà entraîné par le passé Chelsea et Manchester United en Premier League, a signé un contrat courant jusqu’à la saison 2022-2023, a précisé le club dans un communiqué.

« Avec José, nous avons l’un des entraîneurs les plus prospères du football, a déclaré Daniel Levy, le président des Spurs, dans le communiqué. Il possède une vaste expérience, est capable d’inspirer les équipes et est un excellent tacticien. Il a remporté des titres dans tous les clubs qu’il a entraînés. Nous croyons qu’il apportera énergie et conviction au vestiaire. »

« Je suis ravi de rejoindre un club avec un tel héritage et des supporters aussi passionnés, a quant à lui déclaré Mourinho. La qualité de l’équipe et de l’académie me rend enthousiaste. Travailler avec ces joueurs est ce qui m’a plu. »