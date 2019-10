FOOTBALL Le coach dijonnais a bien conscience de la différence de niveau et de dynamique entre les deux équipes, mais ça ne l'empêche pas d'avoir de l'espoir (et heureusement)

Stéphane Jobard, le coach de Dijon, le 26 octobre 2019 lors du match face à Brest. — Fred TANNEAU / AFP

Le premier contre le dernier. L’attaque à 17 buts lors de ses quatre derniers matchs contre celle à un but sur tout le mois d’octobre. Oui, ce Dijon-PSG , vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, est évidemment déséquilibré. Stéphane Jobard le sait, mais ne part pas abattu non plus. Sinon à quoi bon… « L’histoire semble écrite d’avance, Paris est dans une bonne dynamique, pas nous. Mais le foot réserve parfois des surprises, a dit le coach bourguignon, ce jeudi, en conférence de presse. On va essayer de leur poser des problèmes. »

Enquiquiner les Parisiens est une mission que d’autres, pas forcément taillés pour a priori, ont réussi il n’y a pas si longtemps (rappelez-vous Reims). Mais elle semble devenue quasiment impossible depuis trois semaines, alors qu’Icardi ne s’arrête plus de marquer, que Di Maria n’a jamais été aussi fort depuis son arrivée en France et que Mbappé est revenu de blessure avec une énorme dalle.

« Il faudra bien défendre, bien sûr, et bien utiliser le ballon, car si on le perd trop vite, on va prendre des vagues et ça sera éreintant, a développé Jobard. Il ne faut pas mettre les Parisiens dans une certaine forme de confort, que ce soit open bar. La peur d’affronter un tel adversaire peut aussi sublimer les joueurs. » C’est tout ce que l’on souhaite aux Dijonnais.