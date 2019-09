Neymar n'a cette fois pas pu sauver le PSG, face à Reims au Parc des Princes. — Michel Euler/AP/SIPA Ville : Paris Pays : FRA

Alors celle-là, on ne l’avait pas vue venir. Le PSG a concédé sa deuxième défaite de la saison, face à Reims, mercredi soir (0-2). L’équipe très rajeunie alignée par Thomas Tuchel, autant par choix que par nécessité, n’a pas été à la hauteur. Il est grand temps que l’infirmerie se vide.

Mercredi, la journée des enfants

Ce match en semaine, avec la palanquée de blessés du moment (Icardi, Cavani, Mbappé, Draxler, Kehrer, Dagba, plus Verratti suspendu) n’arrangeait pas du tout le coach allemand. Il a dû racler les fonds de tiroir et passer par la garderie du club pour remplir la feuille, et le onze de départ, avec Mbe Soh, Kurzawa, Paredes et Bernat en relayeur, était plus qu’expérimental. Malgré Neymar et l’entrée de Di Maria, les Parisiens n’ont jamais su trouver la faille. Cette défaite fait tache, mais on peut être sûr que le PSG n’aura pas le même visage à Bordeaux, samedi, puis face à Galatasaray dans une semaine en Ligue des champions.

Reims, le plan sans accroc

Face à ces Parisiens impuissants, les visiteurs ont réalisé le coup parfait. Bien regroupés, ils ont profité des largesses défensives parisiennes pour ouvrir la marque à la demi-heure de jeu grâce à Kamara. Ça aurait pu faire deux plus tôt, avec le poteau d’Oudin, mais c’est Dia, d’une somptueuse volée, qui a clos les débats dans les arrêts de jeu. Au final, leur victoire n’a rien d’un hold-up.

Neymar, le match d’après

Son retour au Parc des Princes, le 14 septembre contre Strasbourg, s’était déroulé dans une ambiance électrique. Des sifflets, des chants, des banderoles insultantes, les Ultras avaient marqué le coup. Son but victorieux avait embarrassé tout le monde, mais après avoir remis ça à Lyon, le Brésilien est presque redevenu un joueur comme un autre. Sifflé à la présentation des équipes, il a ensuite été laissé tranquille. Et même applaudi après un coup franc tout près de trouver les filets (27e). Un nouveau but pour éviter la défaite aurait encore accéléré la réconciliation, mais il ne peut pas faire le coup à chaque fois.