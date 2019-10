Dembélé verra le Clasico contre le Real depuis les tribunes. — LLUIS GENE / AFP

Et un Clasico en tribune, un, pour Ousmane Dembélé ! Expulsé lors de la dernière journée de Liga à l’occasion de la victoire barcelonaise 4-0 contre le FC Séville, l’ancien Rennais vient d’écoper deux matchs fermes de suspension. En plus du déplacement à Eibar, Dembouz va donc manquer le Clasico face au Real au Camp Nou le 26 octobre (13h). C’est ballot…

La commission de discipline a validé le rapport de l’arbitre relatant les propos de Dembélé à son encontre (« Tu es mauvais, très mauvais ! ») et l’a condamné pour « attitude de mépris ou de déconsidération envers des arbitres, des dirigeants ou des autorités sportives ».

Son coach et ses coéquipiers avaient pourtant bien tenté de défendre le Français, arguant que celui-ci ne parlait pas (ou très mal) espagnol. De là à ne pas savoir comment on dit « tu es mauvais » (« eres malo »), on a quand même un peu de mal à avaler la couleuvre.