Ousmane Dembélé avec le Barça lors d'un match contre le Real Madrid, le 2 mars 2019. — Ruben Albarran/REX/Shutterstock/SIPA

Le FC Barcelone est très content d’Ousmane Dembélé. Invité lundi de l’émission « El Rondo de TVE en Catalunya », le président Josep Maria Bartomeu a loué les qualités de l’attaquant français, alors qu’il était interrogé sur un éventuel retour de Neymar en Catalogne.

Messi rétabli pour en coller trois à Manchester (Dembélé aussi) via @20minutesSport https://t.co/S97sf6P7Id — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 15, 2019

« Ce n’est pas possible car avec l’argent de son transfert, nous avons mis en place un autre projet sportif avec Dembélé et Coutinho, a dit le dirigeant. Le niveau de Dembélé est maintenant supérieur à celui de Neymar. C’est un bien meilleur joueur que Neymar et il est déjà intégré. »

En même temps, ça ne coûte pas plus cher de préférer un joueur qui appartient à son club. Arrivé à l’été 2017 au Barça, Dembélé n’a pas encore donné sa pleine mesure, alternant les coups d’éclats et les blessures, après avoir eu quelques petits problèmes de réveil. Sa deuxième est tout de même plus convaincante, avec 11 buts marqués en Liga (8) et Ligue des champions (3) en 31 matchs. Il n’en avait joué que 17 la saison passée.