L’OL a décidément l’art de se relancer dans les grands rendez-vous. En crise après sept matchs de rang sans succès, les Lyonnais ont remporté un succès clé qui pourrait bien changer l’avenir de Sylvinho, ce mercredi en Ligue des champions à Leipzig (0-2). A trois jours du derby, les voilà requinqués, partageant la tête de leur groupe avec le Zénith Saint-Pétersbourg.

RB Leipzig-OL : Se sortir de la crise grâce à des matchs de prestige, voilà « la force historique » des Lyonnais https://t.co/xJThZrZ0AL via @20minutesLyon pic.twitter.com/k2LBZ4P7hs

Dix jours après avoir manqué son coup tactique contre le PSG (0-1), Sylvinho a misé à la surprise générale sur le même 5-3-2 pour contrarier l’actuel deuxième de Bundesliga. Un choix osé et a priori attentiste, avec au coup d’envoi sept joueurs à vocation défensive, tout en se privant de deux rares satisfactions du début de saison lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde et Moussa Dembélé.

Pourtant, malgré deux immenses occases laissées à un Timo Werner dans un jour sans (5e et 23e), l’OL a enfin retrouvé pressing et allant collectif. C’est d’ailleurs sur une récupération arrachée par Houssem Aouar, dans les pieds des défenseurs français Ibrahima Konaté puis Dayot Upamenaco, que les Lyonnais ont été récompensés (0-1, 11e).

Son pressing a profité à Memphis Depay, qui a fait preuve de beaucoup de sang-froid au moment de tromper Peter Gulacsi sur le premier but. Si souvent inexistant dans l’entrejeu lyonnais depuis la reprise, à l’image de ses deux dernières prestations contre le PSG et Nantes (0-1), Houssem Aouar s’est totalement repris à Leipzig.

Aouar a envie et ça change TOUT

Enfin des joueurs qui veulent gagner et qui se battent les uns pour les autres !

Memphis et Terrier qui font le repli défensif.

Bcp de positif