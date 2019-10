A l'image de Memphis Depay, l'OL sera très attendu ce mercredi à Leipzig puis dimanche dans le derby. JEFF PACHOUD — AFP

L’OL n’a plus remporté le moindre match cette saison depuis le 16 août face à Angers (6-0).

En crise avant de défier le RB Leipzig ce mercredi (21 heures) en Ligue des champions puis l’ASSE dimanche, les Lyonnais sont presque habitués à être ainsi dos au mur avant de gros matchs.

Selon l’ancien milieu de l’OL Philippe Violeau, ces rebonds dans des affiches de prestige sont même « une marque de fabrique lyonnaise ».

Peut-on vraiment galérer face à Amiens, Brest ou Nantes et espérer rebondir en pleine crise au RB Leipzig puis à Saint-Etienne ? C’est le nouveau défi qui attend l’OL ce mercredi (21 heures) chez le dauphin du Bayern Munich en Bundesliga. 11es en Ligue 1 à déjà neuf points du PSG, et mal lancés en Ligue des champions après leur nul (1-1) face au Zénith, les Lyonnais attaquent une périlleuse semaine dans une dynamique inquiétante. Ce constat ferait presque paradoxalement figure de principal motif d’espoir dans le Rhône.

« C’est une marque de fabrique lyonnaise que de répondre présent au pied du mur, et sur de grosses affiches », indique Philippe Violeau, milieu de terrain de l’OL de 1997 à 2003. Jugez plutôt, ce scénario s’est répété à six reprises rien qu’avec Bruno Genesio, entre 2016 et 2019. Des succès de prestige contre le PSG, Monaco, Manchester City, deux fois l’OM et deux derbys ont ainsi relancé un OL dans le doute.

« C’est la bonne semaine pour faire tourner la dynamique »

Avec cette série en cours de sept matchs sans victoire, le doute a fait place à la crise, mais Philippe Violeau explique pourquoi il s’attend à « une réaction d’orgueil » : « Il y a des pulsions supplémentaires et un état d’esprit particulier instauré depuis longtemps à Lyon pour ne pas passer au travers sur ces gros matchs. C’est sans doute lié au vécu du club et à la forte présence du président. »

Le coach Sylvinho et @MarceloGuedes02 sont en conférence de presse avant #RBLOL. Notre défenseur commence 🎙 : "On a toujours de la pression. Il faut savoir gérer tout cela. Il faut avoir confiance en soi. Les succès vont venir au fur et à mesure. On continue à travailler." pic.twitter.com/4zwNkLJ7lk — Olympique Lyonnais (@OL) October 1, 2019

Une confiance que Marcelo a tenté de diffuser à ses partenaires mardi, lors de la conférence de presse d’avant-match à Leipzig : « J’espère que ça sera le match du renouveau. On a déjà eu une mauvaise passe l’an dernier. On a toujours de la pression et on a toujours su rebondir ». Ancien défenseur de l’OL de 2012 à 2016, Milan Bisevac se souvient de cette propension du club à réagir.

On a traversé des périodes vraiment compliquées mais on trouvait toujours la bonne solution pour s’en sortir. Et c’est clair que ça passait presque à chaque fois par des matchs de prestige. On n’a jamais l’habitude de douter à Lyon, c’est la grande force historique de ce club. C’est pour ça que même là, je ne suis pas inquiet. C’est la bonne semaine pour faire tourner la dynamique, avec en plus le derby dimanche. »

Où sont donc les leaders à l’OL ?

Cet ex-international serbe pointe tout de même une différence majeure : « A mon époque, on avait la chance d’avoir plus de Lyonnais dans l’équipe, ainsi que beaucoup de leaders dans le vestiaire pour lancer des discussions quand ça allait mal, entre Gonalons, Lacazette, Grenier, Gomis, Jallet ou Vercoutre ».

OL-Barcelone: Pourquoi les exploits européens font-ils à ce point partie «de l'ADN lyonnais»? https://t.co/Ugu7oS4ymv via @20minutesLyon pic.twitter.com/x7MU1sCcOE — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) February 18, 2019

Depuis la reprise, on a du mal à cerner qui sont les patrons de cet OL, hormis Anthony Lopes voire Memphis Depay. Juninho a essayé de piquer au vif les joueurs en regrettant vivement cette lacune dans l’effectif samedi. Le Lyon blessé va vite devoir se relever, comme d’habitude.