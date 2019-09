Choupo-Moting est sorti sur blessure lors de PSG-Reims (0-2), le 25 septembre 2019. — Michel Euler/AP/SIPA

Le PSG a perdu contre Reims, mercredi, lors de la 7e journée de Ligue 1.

En plus de cette défaite, les Parisiens ont perdu Choupo-Moting, leur dernier avant-centre de métier, sur blessure.

Les très nombreux blessés de l'effectif parisien depuis le début de saison interrogent.

Dommage qu’il soit venu sans ses crampons. Pedro Miguel Pauleta, l’ancien buteur du PSG, était au Parc des Princes, mercredi soir. Interrogé par le speaker avant le coup d’envoi du match face à Reims, il a été acclamé par les supporters, qui le tiennent toujours en haute estime. Sûrs que ces derniers ont pensé à lui pour une petite pige quand Choupo-Moting, le dernier attaquant de pointe valide, a dû sortir sur blessure juste avant la mi-temps. Même à 46 ans, il aurait pu rendre service.

Oh la surprise! Les Parisiens s'inclinent au Parc face à Reims via @20minutesSport https://t.co/Upck8fK3rg — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 25, 2019

On rigole on rigole, mais Thomas Tuchel, lui, commence à en avoir marre de devoir bricoler. « On a quatre n°9 mais on n’en avait plus un seul », a-t-il lâché, fataliste, après la défaite de son équipe. Icardi, Cavani et Mbappé absents, l’Allemand a fait entrer Di Maria et recentré le pauvre Sarabia, pas du tout à l’aise dans cette position, ce qui n’a pas aidé à éviter la fin d’une série de 44 matchs d’affilée où les Parisiens avaient marqué au moins une fois.

Au-delà des buteurs, l’hécatombe qui touche actuellement le club parisien interroge. Tuchel ne cache pas son désarroi, comme quand il avait évoqué les cas de Draxler et Kehrer (tous les deux touchés à un pied) le week-end dernier avant le match face à Lyon : « Ils ont une blessure très rare dans le football. On n’a jamais vu ça. »

Des tensions entre le staff médical et le secteur médical ?

Voilà qui est rassurant, alors que Paris est au cœur d’un petit marathon avec cinq matchs en deux semaines. Mbappé, pour qui le staff ne souhaitait courir aucun risque, devrait revenir samedi face à Bordeaux. Cavani est espéré la semaine prochaine, Icardi celle d’après. « C’est dur. Chaque blessure fait mal, il y a moins de concurrence et c’est important d’avoir tout le monde », relève Marquinhos.

Les prochains jours promettent d’être animés au Camp des Loges. Fin août, Le Parisien rapportait des tensions entre le staff technique et le secteur médical (dont le responsable est désormais Christophe Baudot, après le départ d’Eric Rolland), le second regrettant de ne pas être plus intégré par le premier dans les discussions sur l’état de forme des joueurs. Rainer Schrey, l’adjoint de Tuchel en charge de la préparation physique, était également visé à cause de charges de travail jugées trop lourdes.

Au top en deuxième partie de saison (enfin normalement)

Le but de la manœuvre est sans doute que tous les joueurs soient au top de leur forme pour la deuxième partie de saison, quand les matchs à enjeux vont se présenter, notamment en Ligue des champions.

Attention quand même à ne pas lâcher trop de matchs en route d’ici là à cause des absences ou du manque du peps de ceux qui sont là. La défaite contre Reims sonne comme un avertissement. « On n’a pas été capable de mettre du rythme et de l’intensité sur la durée », reconnaît Tuchel. Qu’on est pas obligé de croire sur parole quand il ajoute qu’il « ne sait pas du tout pourquoi ».