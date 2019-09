Younousse Sankharé n'a plus joué depuis le 17 février. — Nicolas Tucat / AFP

Younousse Sankharé vient d’être mis à pied à titre conservatoire pour une semaine par la direction des Girondins.

Membre du « loft » cet été, le joueur devait réintégrer le groupe de Paulo Sousa ce jeudi avec qui il entretient des relations compliquées.

Le club se dirige vers une procédure de licenciement.

Décidément, il se passe toujours quelque chose aux Girondins de Bordeaux. Ce jeudi, la reprise de l’entraînement après quatre jours de repos devait être marquée par la réintégration des « lofteurs » au groupe professionnel. A 16h30… Thomas Carrique, Paul Baysse et Jonathan Cafu étaient bien là mais pas Younousse Sankharé !

Pourquoi ? Tout simplement parce que le joueur a été mis à pied à titre conservatoire par la direction du club selon les informations de 20 Minutes. Arrivé en milieu d’après-midi au château du Haillan, le joueur n’a pas pu accéder au parking du club et aux vestiaires des joueurs.

Une situation pour le moins ubuesque puisque les Girondins de Bordeaux avaient diffusé ce communiqué quelques minutes plus tôt : « Au terme du mercato, et comme le prévoit la Charte du football professionnel, la direction a pris la décision de réintégrer dans le groupe mis à disposition de Paulo Sousa, les joueurs qui devaient être transférés et qui ne l’ont pas été. »

Vers un licenciement ?

Au lieu de prendre la direction des vestiaires, Younousse Sankharé a été invité à rejoindre les bureaux du club. Il a été reçu avec son agent par le président délégué du club, Frédéric Longuépée, en présence d’un huissier et d’un membre des ressources humaines. On lui a alors signifié l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et sa mise à pied pour une semaine selon nos informations. Pour quelle(s) raison(s) ? Impossible pour le moment de savoir.

Le joueur entretient une relation extrêmement tendue avec Paulo Sousa depuis l’arrivée du Portugais à Bordeaux en mars. Lors du mercato, le milieu de terrain aurait pu rejoindre Leganés mais l’opération a finalement capoté. Aujourd’hui, on se dirige donc vers une procédure de licenciement comme avec Gustavo Poyet, il y a un peu plus d’un an. Jeudi prochain, Younousse Sankharé pourrait être reçu pour un entretien préalable à un licenciement. En attendant chacun prépare sa défense : « Ça va être un combat », glisse un proche du dossier.