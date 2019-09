Luiz Gustavo va s'engager à Fenerbahçe. — CIAMBELLI/SIPA

Luiz Gustavo n’en pouvait vraiment plus de la Provence. On sait désormais comment le Brésilien, qui a fait le forcing tout l’été pour rejoindre Fenerbahçe, est arrivé à ses fins. Selon les informations de l’Equipe, le milieu de terrain aurait lui-même ajouté 1 million d’euros dans la tirelire pour aboutir à un accord, alors que le club turc proposait une indemnité de 6 millions d’euros, jugée un peu courte pour l’état-major olympien.

Luiz Gustavo a payé 1M€ de sa poche, en plus des 6M€ déboursés par Fenerbahce, pour quitter l’OM... #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/dx2EHxKQB1 — OM_Fada (@OM_Fadaaaaa) September 5, 2019

Notons que Jacques-Henri Eyraud ne semble pas rancunier, lui qui s’est exprimé (toujours dans l'Equipe), sur le départ de celui dont il voulait faire le symbole de l’OM. Luiz Gustavo aura toujours son rond de serviette à la Commanderie.

« Cet été, il a eu une autre offre, l’occasion peut-être pour lui d’un dernier gros contrat, il a vraiment demandé à partir. On a passé trente minutes en tête à tête dans mon bureau, et cela restera un moment très fort. Et comme je le lui ai dit, j’espère que l’on se reverra, et pourquoi pas à l’OM, parce que l’offre de reconversion que je lui ai proposée tient toujours. »