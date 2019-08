Leonardo tente d'apaiser la situation autour de Neymar. — FRANCK FIFE / AFP

Si le dossier Neymar n’est pas au point mort, il n’est pas non plus des plus vivants malgré la première réunion les yeux dans les yeux entre le PSG et le Barça. En effet, après trois heures de négociations dans un hôtel parisien du XVIe arrondissement de Paris mardi, les deux clubs n’ont trouvé aucun accord concernant le rapatriement du Brésilien en Catalogne.

A l’heure qu’il est, le transfert du numéro 10 parisien semble toujours inéluctable après la démonstration de force et les messages insultants adressés à Neymar par le virage Auteuil, dimanche dernier lors de la réception de Nîmes au Parc des Princes. Pourtant, la dernière sortie médiatique de Leonardo tendrait à montrer que le directeur sportif du PSG tente de calmer le jeu et d’apaiser les tensions autour de ce dossier brûlant. Voire de préparer le terrain à un retour du joueur sous le maillot du PSG en cas d’échec des négociations ?

Leo joue les pompiers de service

C’est une hypothèse à prendre en compte. Interrogé par RMC Sport, Leo a réagi aux vives critiques formulées dimanche par le Collectif Ultras Paris dimanche. « Neymar a commis des erreurs, a-t-il d’abord admis avant de faire un pas vers son compatriote. Vous savez, moi, je ne le connaissais pas avant. Au fil des jours, j’apprends à le connaître. Et je pense sincèrement que c’est un bon garçon avec un très bon fond. Et sur le terrain, c’est un joueur extraordinaire. »

Si Leonardo a conclu en confirmant qu’il y avait bien des discussions au sujet de l’avenir de l’ancien Barcelonais, il a tout de même rappelé que le joueur avait « encore trois ans de contrat à Paris, il ne faut pas l’oublier. » Quoi qu’il en soit, même si on est toujours plus proche d’un départ que d’une réconciliation, les propos de Leonardo doivent être perçus comme une manière d’apaiser les tensions entre lui et les supporters du PSG. Au cas où…