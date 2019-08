Neymar est monté sur scène — Instagram (Paula Fernandes)

Encore une masterclass de communication pour Neymar. Alors que l’apocalypse s’abat sur le mercato, que le Real et le Barça se déchirent pour le faire venir et que les supporters du Paris Saint-Germain lui balancent leur meilleure diatribe​ au visage, le Brésilien préfère faire comme si de rien n’était. L’attaquant s’est pointé lundi soir au festival du fruit de mer en Algarve (« Festival do Marisco » en VO), où chantait son amie Paula Fernandes, qui l’a même invitée à monter sur scène. Le père et représentant du joueur, Neymar Sr, était aussi présent.

« Il a fait une pause dans sa préparation et il est venu ici pour vous embrasser », a déclaré l’artiste sur scène. Sa préparation pour la nouvelle saison de Ligue 1, ou de Liga ?