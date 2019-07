VIDEO. Le PSG s'incline aux tirs au but face à l'Inter Milan

FOOTBALL Les Parisiens n'ont plus qu'un match de préparation avant le trophée des champions, samedi prochain

Edinson Cavani et le PSG se sont inclinés face à l'Inter Milan en match amical, le 27 juillet 219. — VIVEK PRAKASH / AFP

A une semaine du Trophée des champions face à Rennes (le 3 août), le PSG s'est incliné face à l'Inter Milan, ce samedi à Macao. Pour leur avant-dernier match de préparation, les Parisiens ont été rejoints dans les arrêts de jeu sur un but de Samuele Longo (94e), alors qu'ils avaient ouvert le score grâce à Thilo Kehrer (41e). Ils ont ensuite perdu la séance de tirs au but, 6 à 5. Les jeunes Aouchiche et Zagre ont raté leur tentative.

[🎞️RESUME] ⚽️ Amical

💥 L'Inter Milan s'offre le Paris Saint-Germain aux tirs au but !

👉 Kehrer avait ouvert le score pour le PSG, mais Longo a égalisé dans les dernières secondes...

▶️ https://t.co/rPNpjcJqWt#PSGInter — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 27, 2019

Il s'agit de la première défaite parisienne de l'été. Dimanche matin, Thomas Tuchel et ses joueurs prendront la direction de Suzhou, au nord de la Chine, pour un dernier match de préparation, face au Sidney FC.