FOOTBALL Leonardo et Tuchel se sont exprimés après le match amical face à Nuremberg

Neymar et le PSG, ça va durer encore longtemps ? — UGO AMEZ/SIPA

Plus les jours passent, plus l'on se dit que Neymar risque bien de passer une saison de plus au PSG. Après le match nul de son équipe face en amical face à Nuremberg samedi (1-1), le directeur sportif parisien Leonardo a assuré face à la presse que rien n'avait changé depuis la dernière fois qu'il s'était exprimé officiellement, à savoir qu'il n'y a « aucune offre concrète » pour le Brésilien, que ce soit de Barcelone ou d'ailleurs.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] ⚽ #FCNPSG

🔴🔵 Le PSG tenu en échec par Nuremberg !

⭐ Premier but pour Sarabia après un festival de Mbappé !

💥 Un penalty concédé par Diallo après une main dans la surface !https://t.co/5hJsze0tPG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 20, 2019

« C'était la même chose l'année dernière, en sourit même Thomas Tuchel, au micro d'Eurosport. C'est la norme au PSG, une routine quotidienne. Un transfert peut prendre beaucoup de temps. Tout est amplifié quand il s'agit de Neymar, mais il n'y a pas de différence pour moi. Il fait partie de notre effectif et c'est mon joueur. Il va voyager avec nous en Chine et jouer contre l'Inter Milan. »

Effectivement, comme prévu dans son programme de reprise, le Brésilien sera du voyage avec tout le groupe en Asie pour une tournée de plusieurs matchs de préparation. Selon le quotidien espagnol Sport, c'est cette semaine que tout pourrait/devrait se passer pour Neymar. Enfin, si le Barça a les moyens...