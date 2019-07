Il y a beaucoup de choses, dans les dissensions actuelles entre Neymar et le PSG, et il est difficile de savoir exactement où la défiance a commencé. Selon L'Equipe de ce mardi, l’agacement mutuel pourrait bien trouver sa source dans la gestion chaotique des deux blessures au pied droit du joueur.

Sous le maillot parisien, Neymar a d’abord connu une fissure du cinquième métatarsien, en février 2018, puis une pseudarthrose du cinquième métatarse (dû à un manque de consolidation de sa première blessure) en janvier 2019. La première fois, après de longues discussions, le club a fini par laisser la main au staff de la sélection brésilienne, qui voulait s’en occuper dans l’optique de la Coupe du monde. Sa rechute en début d’année contre Strasbourg a ranimé les ressentiments entre les deux camps.

« Game is over »

Les Brésiliens souhaitaient éviter une opération afin que le joueur puisse participer à la Copa America – ce qu’il ne fera pas, finalement, en raison d’une entorse contractée début juin en amical –, alors que le staff médical parisien la jugeait indispensable. Éric Rolland, médecin de l’équipe professionnelle, et le professeur Gérard Saillant, directeur médical du club, estimaient que Neymar avait été mal opéré l’année d’avant.

Cette nouvelle opération aurait éloigné le Brésilien des terrains pendant six mois. Inenvisageable, pour lui et ses proches. Le PSG a été contraint de céder, mais les rancœurs sont restées. L’Equipe raconte que lors d’une réunion entre les différentes parties avant le retour de Neymar sur les terrains, en avril, le ton est monté entre Gérard Saillant et le père du joueur. Le chirurgien a répété de manière frontale que c’était une erreur, et Neymar Senior, très agacé, a clos le débat d’un « game is over ». Cela semble en prendre le chemin, définitivement.

N.C.