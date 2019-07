Mbappé et Neymar… Le groupe vivait bien. — Michel Euler/AP/SIPA

Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du départ de Neymar du PSG. Courtisé par le Barça et la Juventus, aux dernières nouvelles, le Brésilien devrait quitter l’Hexagone deux ans après son arrivée. D’autant que les dirigeants parisiens semblent également décidés à vendre leur numéro 10. Car ils veulent donner la priorité à Kylian Mbappé, selon les informations de Diego Torres, journaliste du quotidien espagnol El Pais. Et, financièrement, cela est incompatible avec un Neymar qui resterait à Paris.

D’après le journal, Manchester City, et Pep Guardiola en tête, est très intéressé par le jeune international français. Alors, pour éviter que leur diamant ne brille de l’autre côté de la Manche, les dirigeants du PSG ont décidé de blinder son contrat et de lui proposer une augmentation substantielle de salaire. Tenez-vous bien : sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, Kylian Mbappé touche annuellement un salaire d’environ 12 millions d’euros net. Le projet parisien serait de le prolonger jusqu’en 2025, toujours selon El País, avec un salaire de 50 millions d’euros net par an.

Avec de tels émoluments, l’ancien joueur de Monaco deviendrait le footballeur le mieux payé de notre belle et si fragile planète. Oui, même devant Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Surtout, cela répondrait aux exigences de Mbappé, qui demandait « d’avoir plus de responsabilités », lors des derniers trophées UNFP, et le propulserait comme véritable star du club de la capitale. Pour financer ce nouveau salaire astronomique, la vente de Neymar, qui touche un peu plus de 35 millions d’euros par an, serait donc devenue indispensable.