« Je suis venu te dire que je m’en vais. Et tes larmes n’y pourront rien changer. » L’entretien entre Neymar et Thomas Tuchel ne s’est sûrement pas déroulé comme ça, mais à deux ou trois choses près, on imagine bien le Brésilien s’être présenté comme ça devant son entraîneur pour lui dire qu’il souhaitait quitter le PSG, seulement deux ans après être arrivé dans la capitale. C’est ce qu’a confirmé l’Allemand, lundi soir dans les coulisses du DDV-Stadion, après la victoire des Parisiens face à Dresde, lors du premier match amical de la saison, remporté par les champions de France (1-6).

Interrogé pour savoir s’il savait que Neymar voulait partir de Paris, Thomas Tuchel l’a confirmé. Trois lettres, un mot. Clair, net et précis : « Oui. » L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund était même au courant de ces velléités de départ avant même le début de la Copa América, que Neymar a raté à cause d’une blessure. Mais même s’il souhaite partir, Neymar devrait bien être de la tournée du PSG en Chine. « C’est une chose entre le club et lui maintenant, expliquait Tuchel. Je suis l’entraîneur, il est mon joueur. S’il est dans le vestiaire, il est mon joueur et je vais travailler avec lui. »

D’autant qu’il faudrait que des offres intéressantes arrivent sur le bureau des dirigeants du PSG, pour qu’ils envisagent de le vendre. Selon le journal L’Equipe, le Barça, qui est en pole pour le recruter mais manque de liquidités, aurait proposé à Paris de prendre l’ancien joueur de Santos moyennant 40 millions d’euros plus Rakitic et Coutinho dans la valise. Un échange refusé par le PSG.