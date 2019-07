Jules Koundé est attendu dans les prochaines heures à Séville. — NICOLAS TUCAT / AFP

Jules Koundé va quitter les Girondins pour le FC Séville.

Le jeune défenseur issu du centre de formation va parapher un contrat de cinq ans avec le club espagnol.

Bordeaux va empocher un joli chèque de près de 25 millions d’euros.

Ce n’est plus qu’une question d'heures. Mais, Jules Koundé va bien rejoindre le club espagnol du FC Séville selon les informations de 20 Minutes. Le jeune défenseur des Girondins (20 ans) devrait s’engager pour cinq ans et un très joli salaire en Andalousie. « C’est presque fait. Il ne reste que quelques documents juridiques à voir », glissait une source proche du dossier dès lundi soir.

Les deux clubs discutent en effet depuis plusieurs semaines. Pas vendeur dans un premier temps, Bordeaux a dû se résoudre à considérer les approches du FC Séville au fur et à mesure que les offres augmentaient (15, 18 puis 20 millions d’euros comme l’a révélé L’Equipe). Finalement, les dirigeants des deux clubs ont trouvé un accord sur une somme proche de 25 millions d’euros avec un pourcentage à la revente.

Il n’a pas encore confirmé tout son potentiel

Absent lors des tests médicaux ce lundi, Jules Koundé ne sera pas non plus à la reprise de l’entraînement collectif ce mardi matin. Il a été autorisé à rejoindre l'Espagne comme l'a confirmé Paulo Sousa. Pour les Girondins, c’est une perte très importante même si le club ne pouvait pas refuser une telle offre. Le prometteur défenseur central issu du centre de formation était tout simplement devenu l’un des piliers de l’effectif depuis son premier match en professionnel il y a un an et demi. Rapide, bon relanceur et stable hors du terrain, il s’est très vite imposé très vite. Au point que le FC Séville avait déjà tenté une approche l’été dernier.

Girondins de Bordeaux: Mystère et boule de gomme… Pourquoi Jules Koundé n’est toujours pas appelé en équipe de France Espoirs? https://t.co/8qJFPNPhUo via @20minutesBord pic.twitter.com/hCTj0Y7MKG — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) March 21, 2019

Mais lors de sa deuxième saison, Jules Koundé a eu du mal à confirmer tout son potentiel. S’il a joué pratiquement tous les matchs (51), il a aussi connu quelques trous d’air notamment depuis l’arrivée de Paulo Sousa et sa défense modulable. A sa décharge, il devait jouer arrière droit en phase défensive et faire le troisième central en phase offensive, à 20 ans, ce n’est pas évident.

Celui qui a laissé entendre dès ce week-end sur les réseaux sociaux son départ va maintenant s’offrir un nouveau défi dans un gros club espagnol. Il espère suivre la voie de Clément Lenglet passé par Séville et aujourd’hui, titulaire au Barça et en Equipe de France.