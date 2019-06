INFO «20 MINUTES» Après Villarreal, c'est au tour de Leganés et du PAOK Salonique de s’intéresser au milieu de terrain sénégalais en instance de départ

Younousse Sankharé ne souhaite pas partir à tout prix pour le moment. — Nicolas Tucat / AFP

Bordeaux chercherait une porte de sortie au milieu de terrain.

Leganés (Espagne) et le PAOK Salonique (Grèce) s’intéressent fortement à Younousse Sankharé.

Younousse Sankharé sera bien de retour à l’entraînement au Haillan lundi prochain avec la plupart de ses coéquipiers. Mais pour combien de temps ? Comme pour d’autres (Sabaly, Kamano, etc.), son avenir reste aujourd’hui extrêmement flou. Si le club a ouvert la porte à un départ, sa position n’est pas vraiment claire.

En attendant, le milieu de terrain de 29 ans meilleur passeur des Girondins la saison dernière attire quelques convoitises. Comme révélé par L’Equipe, le club de Villarreal s’est renseigné. Un agent aurait même été mandaté pour finaliser l’opération… Et les dirigeants poussent fortement cette piste.

Le champion de Grèce a pris contact

De son côté, le joueur donne toujours sa priorité à Bordeaux mais il n’est pas dupe sur sa situation. Son oreille reste donc ouverte aux propositions. Pour l’instant aucun club n’a fait d’offre ferme, mais Villareal n’est pas seul sur les rangs. Selon les infos de 20 Minutes, deux autres sont venus récemment prendre le pouls. Le premier d’entrer eux est un autre club espagnol. Il s’agit de Leganés. Le club de la banlieue de Madrid a terminé 13e de la dernière Liga.

Mais un nouveau challenge beaucoup plus intéressant pourrait mener Younousse Sankharé en Grèce. Le PAOK Salonique a pris contact avec l’entourage du joueur et les Girondins ces derniers jours. Le club grec vient d’être sacré champion après 34 ans d’attente et a même réalisé le doublé en remportant la coupe. Mais surtout, l’équipe de Ravzan Lucescu est qualifiée pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.