FOOTBALL Après le come-back vécu contre Manchester United, « El Matador » est revenu sur ce qui l’a hanté deux ans plus tôt

Cavani en a fait des cauchemars. — Alfonso Jimenez/REX/SIPA

On imaginait bien les Parisiens ne plus fermer l’œil de la nuit après leur déroute à Barcelone en 2017, pour la désormais célèbre « remontada », mais Edinson Cavani l’a lui vécu littéralement. C’est en tout cas ce que le numéro 9 du PSG a avoué dans une interview à ESPN.

« Ce match […] m’a beaucoup touché, a-t-il confié. Personne n’imaginait ce qui s’est passé. J’ai commencé à ne plus pouvoir dormir. Je passais mon temps à lire. Et puis j’ai commencé à m’inquiéter, car j’arrivais à l’entraînement sans avoir fermé l’œil de la nuit. Le médecin m’a rassuré et m’a prescrit un médicament pour m’aider à dormir. Petit à petit, je suis parvenu à trouver le sommeil. »