FOOTBALL Selon le «JDD», le départ de Rudi Garcia devrait être annoncé ce lundi au plus tard par le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud

Rudi Garcia a prolongé à l'OM en octobre dernier, malgré un début de saison moyen. — C. Paris / AP / SIPA

Viré dès le mois de mai ? Le licenciement de Rudi Garcia devrait être annoncé « au plus tard ce lundi », annonce le Journal du dimanche, qui précise que les conditions financières de la séparation « ne sont pas entièrement arrêtées. » L'OM devra verser entre 10 et 12 millions d’euros à Rudi Garcia et à son staff XXL.

Toujours selon le «JDD », Rudi Garcia pourrait être sur le banc pour le dernier match de cette calamiteuse saison, vendredi, contre Montpellier. Son licenciement ne serait effectif qu’après celui-ci. Rudi Garcia paye la très mauvaise saison de l’OM, 6e de Ligue 1, éliminé prématurément en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, et ridicule en Ligue Europa (un nul, cinq défaites.)