L'attaquant marseillais Florian Thauvin a inscrit les deux derniers buts du carton à Toulouse (2-5), le 18 mai 2019. — P. Pavani / AFP

Et deux qui font quinze. En nette perte de vitesse lors de la seconde partie de saison, Florian Thauvin semble décidé à finir fort. Le champion du monde marseillais a ainsi planté un doublé express ce samedi à Toulouse (90e et 90+1). Les esprits chagrins observeront qu’il s’agit « seulement » des quatrième et cinquième buts de l’OM (vainqueur 2-5), face à la défense en papier crépon du TFC, 15e de Ligue 1.

Il n’empêche. L’attaquant de 26 ans est peut-être fort avec les faibles, mais il conforte sa place de meilleure gâchette du sixième de L1, loin devant la paire Germain – Balotelli, huit réalisations chacun.

[#Stat📊] Florian Thauvin🇫🇷 cette saison en Ligue 1 avec l'OM :



👕 32 matchs

⚽ 15 buts

🎯 7 passes décisives



Pas mal du tout pour le champion du monde français ! 🔥#TFCOM (2-5) pic.twitter.com/kf7pLA2xv1 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 18, 2019

« Ce n’est pas le match de ce soir qui va rattraper notre saison, ça reste forcément une déception, admet Thauvin. Mais on joue dans un grand club, il faut respecter l’institution, le maillot et les supporters. »

Deux ans de contrat

Des fans auxquels l’homme qui a marqué au moins 15 buts lors des trois derniers exercices devrait dire adieu vendredi au Vélodrome,face à Montpellier. La question de son départ est forcément revenue dans la zone mixte du Stadium.

« Justement, ça me fait plaisir que vous m’en parliez, a répondu Thauvin dans un sourire. Je vois tellement de choses défiler que j’ai limite l’impression que vous voulez me mettre à la porte. J’ai deux ans de contrat, tout le monde sait que je suis bien ici. »

Conclusion ? « Vous ne me mettrez pas à la porte comme ça ! » Il ne reste plus à l’attaquant de l'OM qu’à exposer ses vues à ses dirigeants, à la tête d’un club aux finances en souffrance, dont Thauvin est le joueur le plus « bankable ».