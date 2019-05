TUTULUTULUTUTU. Mais en fait non. Le fameux jingle du multiplex n'existe plus vraiment, puisque Canal n'a pas les droits exhaustifs pour les deux derniers multiplexs de L1. On vous explique les détails ici. Pas grave, on va quand même s'enthousiasmer comme des enfants avant l'arrivée du Papa noël. Le Parc va-t-il fêter ses héros malgré deux derniers mois compliqués pour le PSG, l'OL va-t-il officialiser sa place sur le podium au détriment du rival honni, Monaco va-t-il se faire peur?...De l'enjeu de partout ou presque et des buts ailleurs, où l'on ne joue que pour la gloire et l'amour du jeu. Promis, on va vibrer.