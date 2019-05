Ribéry et Robben ont été fêtés par les supporters du Bayern à l'Allianz Arena. — John MACDOUGALL / AFP

C’est une fin de rêve, vraiment. Franck Ribéry et Arjen Robben, qui disputaient le dernier match de leur histoire avec le Bayern Munich après plus de 10 ans de bons et loyaux service, ont tous deux marqué face à Francfort (5-1), contribuant à donner au club bavarois son septième titre de rang après un début de saison mal embarqué.

Fêtés par les supporters et honorés par le club avant la rencontre, les deux hommes ont fait leur entrée après le repos, en marquant presque dans la continuité.

Ribéry s’en va donc sur un 9e titre et un 84e but avec le Bayern, un magnifique déboulé côté gauche, enchaîné d’un double contact et d’une petite pichenette sur le gardien comme à ses plus belles heures. Kaiser Franck jusqu’au bout.

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇩🇪 Bundesliga

💥 Pour sa dernière avec le Bayern, Franck Ribéry met le feu dans la surface adverse et scelle la victoire, synonyme de titre pour les Bavarois ! 👍👍https://t.co/xgOQy89dDz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 18, 2019