La vidéo du contrôle de Mickaella Cardia tourne beaucoup sur Twitter. — Capture d'écran Twitter + montage 20 Minutes

On a regardé la vidéo une demi-douzaine de fois, avant de comprendre que le geste est aussi simple que magnifique. On pensait d’abord que la footballeuse de l'OM​ Mickaella Cardia faisait un enchaînement extérieur du pied/talonnade… En fait, rien de tout ça, mais sa feinte de corps et l’ensemble du mouvement est magistral. Surtout que sa vitesse est impressionnante. Voyez vous-même :

L’attaquante, qui évolue avec les U19 de l’Olympique de Marseille, dispute en ce moment la Sud Ladies Cup avec l’équipe de France U19.

Les Françaises ont largement battu le Gabon. - Hélène Dos Santos / Sud Ladies Cup

Les jeunes bleues ont étrillé le Gabon 6-0, ce lundi, en clôture de la troisième journée de cette compétition.