«Plus de 50% des tickets disponibles», soit 720.000 billets, ont été «écoulés» à 50 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde féminine en France (7 juin-7 juillet), ont indiqué les organisateurs jeudi. Sept rencontres affichent déjà complet, selon la Fifa et le comité d'organisation Local (COL), dans un communiqué commun.

A deux mois du Mondial, on fait un point sur l'ambiance autour de l'équipe de France féminine: Du supporter gentillet post-98 à une pseudo culture ultra, les @IF_Supporters ont réussi leur révolution. Footix est mort et enterré. Petit ange parti trop tard. https://t.co/yPscNsOSIU — Aymeric Le Gall (@AymericLeGall) April 4, 2019

Outre le match d'ouverture entre la France et la Corée du sud le 7 juin à Paris, les demi-finales (2 et 3 juin) et la finale (7 juin) disputées à Lyon, les rencontres Pays-Bas-Cameroun le 15 juin à Valenciennes, Nigeria-France le 17 juin à Rennes et Suède-Etats-Unis le 20 juin au Havre se joueront à guichets fermés.

La France organise pour la première fois une Coupe du monde féminine à domicile. Le tournoi sera joué dans neuf villes différentes: Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.