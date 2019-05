FOOTBALL Le FC Lyon vient de remporter à la surprise générale sa poule du championnat U17 national, malgré la présence de six centres de formation, dont l'OL et l'ASSE

Les U17 du FC Lyon ont savouré leur qualification pour les phases finales, après un ultime succès à Saint-Etienne (1-2). — FC Lyon

Le FC Lyon va accueillir le Montrouge FC 92 dimanche (15 heures) en quart de finale du championnat U17 national.

Le club amateur du 8e arrondissement a réussi l’exploit de remporter sa poule cette saison devant six structures professionnelles, dont l’OL et l’ASSE.

20 Minutes s’est penché avec l’entraîneur Jordan Gonzalez sur cette aventure ayant permis à quatre joueurs d’intégrer des centres de formation.

Les recruteurs de football de toute la France ont pris l’habitude d’entrer l’adresse du stade Vuillermet (Lyon 8e) dans leur GPS cette saison. Après avoir lutté pour le maintien lors de leurs deux premières années dans le championnat national, les U17 du FC Lyon ont ainsi fait sensation en remportant leur poule, malgré la concurrence de six centres de formation. Premiers clubs amateurs dans l’histoire de l’épreuve à se qualifier pour les phases finales, le FC Lyon et le Montrouge FC 92 vont s’affronter dimanche (15 heures) en quarts à Vuillermet.

Comment les jeunes Lyonnais ont-ils pu devancer, sur 26 journées, des structures professionnelles comme l’OL (aussi qualifié pour les quarts en tant que meilleur deuxième), l’ASSE (3e) ou Auxerre (4e) ? « On voulait surtout que notre équipe dégage quelque chose de fort collectivement, explique l’entraîneur franco-espagnol du club Jordan Gonzalez. Comme on a débuté en battant l’ASSE (1-0) et en enchaînant six autres victoires, j’ai vite surnommé mes joueurs les emmerdeurs. Notre idée était alors de finir meilleur club amateur et d’ennuyer le plus longtemps possible les centres de formation. »

Jordan Gonzalez, ici lors d'un entraînement au stade Vuillermet la semaine passée. - Jérémy Laugier/20 Minutes

Quatre joueurs vont intégrer des structures professionnelles

Une mission accomplie jusqu’au bout, malgré une déroute en novembre chez le voisin de l’OL (6-1 avec un doublé de Rayan Cherki). En l’emportant dans les arrêts de jeu sur la pelouse de l’ASSE le 5 mai (1-2), le FC Lyon s’est donc offert un exploit monumental de régularité. Et ce surtout en raison des emplois du temps non aménagés de la quasi-intégralité de l’effectif. « Trois joueurs bénéficient d’un sport-études grâce à la section départementale du Rhône, précise Jordan Gonzalez. Les autres finissent parfois leurs cours à 18 heures à l’autre bout de Lyon. En clair, quand les U17 des centres de formation ont fini devoirs et entraînement, on commence le nôtre [de 18h30 à 20 heures], quatre voire cinq fois par semaine. »

Un rythme infernal pour ces jeunes rêvant tous d’intégrer une structure professionnelle. Trois défenseurs, Lucas Rousseau (OGC Nice), Mohamed Aggoun (Dijon) et Junior Mwanga (Bordeaux), ainsi que le milieu de terrain Farès Chaibi (Toulouse) ont réalisé une partie de leur rêve cette saison en s’engageant dans des centres de formation à partir de cet été. « Tout le monde était content pour moi, je n’ai pas du tout ressenti de jalousie de la part de mes coéquipiers », assure Junior Mwanga. Celui-ci constate que le FC Lyon a été « respecté » par tout le monde durant cette folle saison.

« Les clubs pros misent surtout sur la dimension athlétique »

Et pour cause, le club du 8e arrondissement a aussi mis en avant certains maux de la formation française. « Hormis l’OL qui a des profils de joueurs créatifs, les clubs pros évoluent tous à peu près dans le même moule, en misant surtout sur la dimension athlétique », constate Jordan Gonzalez. S’entourant notamment d’un assistant porté sur l’analyse vidéo et d’un entraîneur des gardiens, deux raretés pour des amateurs, et visant « un football attractif, en repartant toujours proprement de derrière », l’entraîneur de 28 ans a réussi un coup de maître avec son groupe.

« On a surtout senti qu’on dérangeait, avoue-t-il. Notre parcours est forcément gênant pour une structure pro. » Le FC Lyon, qui accueille actuellement dans ses détections environ 200 jeunes voulant intégrer cette épatante équipe U17, se voit bien pousser l’aventure jusqu’au sacre national.