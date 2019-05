Toutes les bonnes choses ont une fin ! Le Français, Franck Ribéry quittera à la fin de la saison le Bayern Munich après 12 ans sous le maillot bavarois. Le club allemand a confirmé officiellement la nouvelle ce dimanche matin dans un communiqué.

Annoncé depuis plusieurs semaines, ce départ n’est pas vraiment une surprise. Ses dirigeants avaient décidé de ne pas prolonger son contrat comme pour Arjen Robben. « Quand je suis arrivé au Bayern, c’était un rêve qui devenait réalité, explique Franck Ribéry, Ce ne sera pas facile de dire au revoir mais on ne devra jamais oublier ce qu’on a réussi ensemble. On a tellement gagné ensemble. » Pour lui rendre hommage, le Bayern Munich a d’ores et déjà prévu un jubilé pour l’ancien international français en 2020 avec le Hollandais.

Mais à 36 ans, il ne compte pas encore prendre sa retraite : « Je suis encore là pour trois semaines, je ne veux pas trop penser à ce qui se passera ensuite parce que je veux encore profiter d’être là, sur le terrain, avec mes coéquipiers. Je n’ai pas encore de plan concret pour la prochaine saison. Je vais continuer à jouer mais rien n’est encore sûr à 100 %. » Certains l’envoient au Moyen-Orient, d’autres évoquent un retour à Galatasaray.

🗞️ @FranckRibery will not extend his contract with #FCBayern, and will leave this summer.



Thank you for everything, Franck. ❤️#MiaSanMia, forever 👑 pic.twitter.com/QNOwpFJ9tF